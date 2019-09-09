Президент IBU: «База LIMS относится к прошлому»

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, ожидают ли российских биатлонистов новые санкции.

— Некоторые международные федерации уже получили из ВАДА необходимую информацию и возбудили допинговые дела против российских спортсменов, основанные на перепроверке данных из Московской лаборатории (то есть базе LIMS). Когда IBU последует их примеру?

— Когда мы получим из ВАДА полную информацию. В таком случае мы, конечно, начнем действовать. Но пока этого не произошло.

— Если такие дела все же будут, и будут громкими, это как-то скажется на процессе восстановления СБР?

— Нет, это совершенно разные вещи. Ведь база LIMS относится к прошлому.

Полностью интервью президента IBU Олле Далина — здесь.