Президент Федерации биатлона Украины: "Будем уходить от практики приглашения иностранных специалистов"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак - о решении прекратить сотрудничество с российским тренером Андреем Прокуниным. Ранее специалист покинул пост старшего тренера женской сборной Украины.

- Прекращение сотрудничества с нашей командой - решение Андрея Прокунина, к которому мы отнеслись с пониманием. На сегодняшнем тренерском совете мы обсуждали вопросы дальнейшей организации работы команды. И если по мужской уже есть определенность, то по женской сборной вопросы остаются до второй половины апреля, - цитирует Брынзака biathlon.com.ua. - Скорее всего, молодежная группа и взрослая команда будут тренироваться по разным методикам, и в этой ситуации Андрей Прокунин высказал свои соображения о том, что такая схема работы не позволит ему реализовать свои тренерские идеи. Пока мы не будем совершать резких действий по поводу нового тренера команды - работать продолжат те специалисты, которые делали это и в минувшем сезоне. Вита и Валя Семеренко, скорее всего, будут и дальше работать с Григорием Шамраем, Настя Меркушина - с отцом, остальные девчонки - под руководством Валерия Лесникова, который будет отвечать за функциональную подготовку, а также Владимира Махлаева и Александра Беланенко, которые сосредоточатся на стрельбе. Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам - и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов. Но все кадровые вопросы еще будут обсуждаться и утверждаться во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля. Кто в этой ситуации формально будет главным - не главное, куда важнее - сохранить команду, обеспечить дальнейший прогресс результатов у девчонок, проанализировав ошибки, допущенные в этом сезоне и не допуская их в будущем. А тренерам в любом случае необходимо будет находить общий язык. Уверен, нашей команде по силам решать самые серьезные задачи.

По итогам Кубка мира лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, набравшая 213 очков и занявшая 35-е место в общем зачете. На чемпионате мира-2019 Украина взяла бронзу в женской эстафете.