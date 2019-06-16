Президент Федерации биатлона Мурманской области рассказал о погибшем 17-летнем спортсмене

Президент Федерации биатлона Мурманской области Сергей Педько заявил, что погибший биатлонист Артемий Хасанкаев был перспективным спортсменом.

- Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии, - приводит слова Педько РИА Новости. - Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день. Нашли на тропинке, следов насильственной смерти на текущий момент не обнаружено.

Я знал Артемия лично, это был перспективный спортсмен, который мог бы стать великим, но, в первую очередь, очень приятный человек. Я гордился им. К сожалению, я не знаком с его родителями, но родителям нужно гордиться таким сыном.

Хасанкаев был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрблье он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Хасанкаев закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

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