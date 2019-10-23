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Президент ФБУ опроверг информацию, что в сборной Украины на просмотре находятся два российских биатлониста

15:08
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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что в сборной Украины на просмотре находятся два российских биатлониста. При этом глава ФБУ отметил, что на летнем чемпионате Украины действительно выступал один российский спортсмен.

Никого у нас на просмотре нет, мы работаем своей командой. Никаких переговоров с другими федерациями мы не ведем, никого не приглашаем, двигаемся своим путем, — приводит слова Брынзака Xsport.ua.

Да, действительно, на летнем чемпионате Украины у нас выступил воспитанник Константина Вайгина. Тренер приехал в Украину к жене и ребенку, попросил, чтобы его воспитанник вне конкурса выступил на чемпионате Украины. Парень пробежал в спринте под последним стартовым номером, проверил свои силы. Что в этом такого?

Про второго русского — это вообще бред полный. Я не знаю, откуда взялась такая информация.

Дополнительная информация

https://xsport.ua/biathlon_s/news/brynzak-oproverg-informatsiyu-kasatelno-prosmotra-rossiyskikh-biatlonistov_2160272/

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