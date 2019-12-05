«Превысил свои возможности». Фуркад объяснил неудачи прошлого сезона

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил провал в прошлом сезоне, когда в общем зачете Кубка мира занял 12-е место. Накануне он выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде (Швеция).

— Наверное, ответ на неудачи прошлого сезона в том, что во время тренировочного процесса в межсезонье я хотел стать еще сильнее, но превысил свои возможности, — цитирует Фуркада Biathlon.com.ua. — Вышло, что к началу сезона я уже был истощен. Этим летом мы поступили умнее и сосредоточились на восстановлении, я остался доволен подготовкой. Наверное, победа — одно из самых крупных моих достижений в карьере. Прошлый сезон был действительно трудным — я не был уверен, что когда-нибудь снова смогу вернуться. Я боролся со своими сомнениями, со своими чувствами, а также со своими товарищами по команде! Такие высокие результаты нашей сборной — это прекрасно, но также это вызов. Эти парни рядом делали каждую тренировку намного сложнее, чем раньше. Они стали сильнее, превозмогая себя, если раньше у меня было над ними преимущество, то сейчас оно растаяло! Теперь я должен делать все идеально, чтобы на финише оказаться выше их.

Я впервые победил в гонке на 20 км уже после того, как собрал победы в других дисциплинах биатлона. Думаю, индивидуальная гонка очень подходит мне, поэтому у меня такое большое количество побед в этой дисциплине. Да, здесь один промах может отбросить тебя далеко от пьедестала, но также тут важно быть сфокусированным на протяжении всей дистанции, а мчаться в одиночку по трассе среди деревьев во время заката... мне нравится. Для кого-то это может быть тяжело, но я правда люблю это ощущение.

Кроме того, я в 14-й раз победил здесь, в Эстерсунде, и это мой лучший результат по победам на этапах Кубка мира. Люблю это место.

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