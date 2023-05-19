Представительство россиян в допинг-пуле Международного союза биатлонистов сократилось с 19 до 13

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Международный союз биатлонистов (IBU) включил 13 россиян в новый допинг-пул тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

В пул тестирования включены 8 биатлонистов и 5 биатлонисток: Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

В прошлом году в пуле тестирования IBU находились 19 российских спортсменов.