Праймериз "Единой России" с участием Шипулина состоятся 26 мая

Праймериз "Единой России" по определению кандидата от этой партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области пройдут 26 мая. В них примет участие олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин, который ранее подал все необходимые документы.

- Предварительное голосование "Единой России" состоится 26 мая, - сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловское региональное отделение партии.

Напомним, Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года. Он также является чемпионом мира-2017 в мужской эстафете.

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