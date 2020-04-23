Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Дата и место проведения конференции не уточняются.

— В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, — говорится в заявлении на сайте СБР. — Дата и место проведения конференции будет сообщено дополнительно.

Ранее, 20 апреля правление СБР во время очередного заседания утвердило тренерский штаб команд сборной России по биатлону на сезон-2020/21, согласно которому главным тренером должен стать Валерий Польховский, старшим тренером женской сборной — Владимир Королькевич, а старшим тренером мужской — Роберт Кабуков. Несмотря на это, глава СБР Владимир Драчев несколько раз высказывался против кандидатур старших тренеров.