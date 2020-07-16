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Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера

16:42
Валерий Польховский. Фото СБР.
Валерий Польховский. Фото СБР.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) на заседании одобрило кандидатуру главного тренера сборных команд Валерия Польховского. Об этом сообщает официальный сайт организации. В ближайшие дни кандидатура будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ.

Также утверждены три вице-президента СБР: Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов. В должности исполнительного директора СБР утвержден Александр Пак. Помощником президента СБР утвержден заслуженный тренер РФ Владимир Бараншов.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-novogo-pravleniya-soyuza-biatlonistov/

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