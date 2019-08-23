Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа. Ранее трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать соглашение на предоставленных условиях. Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков также выражали недовольство, хоть и подписали контракты.

— 27 августа в Москве состоится заседание правления, на котором мы будем обсуждать эту ситуацию. На него мы пригласили всех спортсменов, которые бы хотели обсудить условия контракта, — цитирует ТАСС Драчева.