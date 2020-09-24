Поздняков рассказал, что беспокоит его в деле восстановления СБР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как оценивает перспективы восстановления международного статуса Союза биатлонистов России (СБР).

Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил СБР в правах в декабре 2017 года. Россия лишилась возможности выдвигать кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

— СБР — практически полноправная организация, за исключением того, что россияне не могут быть представлены в руководящих органах IBU и избраны там на руководящие посты, — приводят «Известия» слова Позднякова. — Отмечу, что в случае с СБР существует четкая дорожная карта, над которой союз и ОКР работают совместно с IBU. В отличие от взаимоотношений ВФЛА и WA здесь нет каких-то заоблачных, неадекватных претензий. Поэтому я вижу неплохие перспективы полноценного восстановления. Но есть другая вещь, которая меня очень сильно беспокоит.

В обеих дорожных картах — и по ВФЛА, и по СБР — был указан пункт, в котором РУСАДА должна соответствовать антидопинговому кодексу WADA. Это вызывает серьезные вопросы в связи с тем, что председатель комитета по соответствию WADA, который прописывал все эти санкции в декабре минувшего года, некто господин Тейлор одновременно является небезвозмездным юридическим консультантом WA и IBU.

Получается, что как минимум один пункт дорожных карт не может быть выполнен из-за тех санкций, которые в декабре комитет по соответствию предложил применить к РУСАДА, что, возможно, продлит работу господина Тейлора в вышеназванных международных федерациях. Ведь это вероятный конфликт интересов и возможный подлог. Обратите внимание на то, что, когда РУСАДА была восстановлена в правах, ни WA, ни IBU не вычеркнули этот пункт из дорожной карты как выполненный. Так что ситуация с господином Тейлором непростая.