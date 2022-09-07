Повторные выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что повторные выборы главы СБР пройдут 14 октября в Москве.

«Внеочередная отчетно-выборная Конференция СБР состоится в Москве 14 октября», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

На пост президента организации претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

23 июня прошел первый круг голосования на выборах главы организации, но ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурову тогда не хватило одного голоса для победы.

Также недавно были приняты поправки в устав СБР. Выборы пройдут по новой процедуре, в соответствии с которой для победы потребуется не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство — 50 процентов плюс два голоса.