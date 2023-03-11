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Сегодня, 15:47

Поварницын: «Сегодня мои лыжи работали замечательно, на уровне югорских ребят»

Алина Савинова
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Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал третье место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Сегодня в гонке мне очень помогли сервисмены. От подготовки лыж многое зависело, потому что я знал, что у югорских ребят — Никиты Поршнева и Петра Пащенко, сервис всегда хорошо работает. Но сегодня мои лыжи работали замечательно, на их уровне. Можно ли назвать эту трассу домашней? Все-таки моя душа и мой дом находятся в Ижевске, а спортивный результат — здесь. С Петром Пащенко на последнем круге мы не разговаривали, но было невербальное общение, когда мы по очереди выходили вперед», — цитирует Поварницына Metaratings.ru.

Гонку преследования выиграл Эдуард Латыпов. Вторым стал Даниил Серохвостов.

Источник: https://metaratings.ru/news/povarnicyn-v-gonke-presledovaniya-moi-lyzhi-rabotali-ne-khuzhe-chem-u-yugorchan-234636/
Биатлон
Александр Поварницын
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