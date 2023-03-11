Поварницын: «Сегодня мои лыжи работали замечательно, на уровне югорских ребят»

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал третье место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Сегодня в гонке мне очень помогли сервисмены. От подготовки лыж многое зависело, потому что я знал, что у югорских ребят — Никиты Поршнева и Петра Пащенко, сервис всегда хорошо работает. Но сегодня мои лыжи работали замечательно, на их уровне. Можно ли назвать эту трассу домашней? Все-таки моя душа и мой дом находятся в Ижевске, а спортивный результат — здесь. С Петром Пащенко на последнем круге мы не разговаривали, но было невербальное общение, когда мы по очереди выходили вперед», — цитирует Поварницына Metaratings.ru.

Гонку преследования выиграл Эдуард Латыпов. Вторым стал Даниил Серохвостов.