Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:55

Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России, Пащенко — второй, Каюмов — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Александр Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Он преодолел дистанцию в 10 км за 26 минут 18,9 секунды, допустив два промаха. Вторым в гонке стал Петр Пащенко (+24,5, 2 промаха), третьим — Рустам Каюмов (+47,0, 3 промаха).

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины, спринт

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 26.18,9 (2 промаха)

2. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +24,5 (2)

3. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +47,0 (3)

Биатлон
Александр Поварницын
Петр Пащенко
Рустам Каюмов
0
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
Российские военные научились засекать позиции ВСУ с помощью смартфонов
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе высказалась о конфликте Большунова и Устюгова: «Это неспортивное поведение»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости