Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России, Пащенко — второй, Каюмов — третий

Александр Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Он преодолел дистанцию в 10 км за 26 минут 18,9 секунды, допустив два промаха. Вторым в гонке стал Петр Пащенко (+24,5, 2 промаха), третьим — Рустам Каюмов (+47,0, 3 промаха).

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины, спринт

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 26.18,9 (2 промаха)

2. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +24,5 (2)

3. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +47,0 (3)