Россиянин Александр Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Максим Воробей (Белоруссия) — 26.19,3 (0 шт. кругов)

2. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — отставание 3,7 (0)

3. Александр Поварницын (Россия) — 5,9 (0)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 5,9 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) — 15,1 (0)

6. Джейк Браун (США) — 27,1 (1)

7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 29,8 (0)...

10. Карим Халили (Россия) — 36,6 (1)...

13. Василий Томшин (Россия) — 49,7 (1)...

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 57,6...

21. Андрей Вьюхин (Россия) — 1.16,2 (3)