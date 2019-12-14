Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в Италии
17:48
Россиянин Александр Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Максим Воробей (Белоруссия) — 26.19,3 (0 шт. кругов)
2. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — отставание 3,7 (0)
3. Александр Поварницын (Россия) — 5,9 (0)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 5,9 (1)
5. Сергей Семенов (Украина) — 15,1 (0)
6. Джейк Браун (США) — 27,1 (1)
7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 29,8 (0)...
10. Карим Халили (Россия) — 36,6 (1)...
13. Василий Томшин (Россия) — 49,7 (1)...
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 57,6...
21. Андрей Вьюхин (Россия) — 1.16,2 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2019-2020/events/2439_10_0/
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