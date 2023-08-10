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Сегодня, 15:56

Поварницын рассказал, как мог пропустить допинг-тест из-за неработающего домофона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о проверках на допинг в нынешнее межсезонье и рассказал, как допинг-офицеры не могли найти его квартиру.

«За последнее межсезонье ко мне приезжали всего два раза через систему АДАМС. Был такой конфуз, что у меня не работал домофон. Хорошо, что мы живем на первом этаже, и сотрудники допинг-контроля сами поняли, где находится наша с женой квартира, потому что на балконе увидели лыжные палки и постучали. Повезло. А так бы они не смогли меня найти, потому что домофон мы еще никак к себе не подключим, так как временно в этом месте живем», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 Поварницын занял второе место в общем зачете Кубка России и пятое — в Кубке Содружества. Также в этом году 29-летний биатлонист стал победителем суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске.

Источник: https://metaratings.ru/news/povarnicyn-rasskazal-kak-mog-propustit-doping-test-iz-za-nerabotayushego-domofona-272979/
Биатлон
Александр Поварницын
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