Поварницын рассказал, как мог пропустить допинг-тест из-за неработающего домофона

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о проверках на допинг в нынешнее межсезонье и рассказал, как допинг-офицеры не могли найти его квартиру.

«За последнее межсезонье ко мне приезжали всего два раза через систему АДАМС. Был такой конфуз, что у меня не работал домофон. Хорошо, что мы живем на первом этаже, и сотрудники допинг-контроля сами поняли, где находится наша с женой квартира, потому что на балконе увидели лыжные палки и постучали. Повезло. А так бы они не смогли меня найти, потому что домофон мы еще никак к себе не подключим, так как временно в этом месте живем», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 Поварницын занял второе место в общем зачете Кубка России и пятое — в Кубке Содружества. Также в этом году 29-летний биатлонист стал победителем суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске.