Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:45

Поварницын рассказал, что столкнулся с негативом после слов о нейтральном статусе

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ», что столкнулся с негативом после интервью, в котором заявил о готовности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Летом ты давал интервью Metaratings, после которого бурную реакцию вызвали слова про нейтральный статус. Эта реакция до тебя докатилась?

— Конечно, докатилась. Я это почувствовал на себе. Хотелось бы немножко пояснить, что я имел в виду. Если наш Олимпийский комитет России, наше руководство скажет, что мы едем под нейтральным флагом, то, конечно, мы это сделаем. Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников. Тут мы люди подневольные, решать не нам.

— Чувствовал какое-то давление после сказанного?

— Да, первую неделю чувствовал. Писали в директ мне, моей жене, в комментариях нашего канала. Столкнулся с негативом. Прекрасно понимаю мнение людей относительно текущих событий. Чувствую ответственность за то, что мои слова были вынесены на публику. Всегда нужно думать, как ты это говоришь, чтобы тебя правильно поняли, — сказал Поварницын «СЭ».

Александр Поварницын. «Будет обидно, если закончу карьеру на внутренних стартах». Интервью Александра Поварницына
Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
1
0
Читайте также
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Смертин считает, что изоляция России будет долгой
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Анцелиович считает, что для отстранения России от Паралимпиад не хватит голосов
Захарова отреагировала на возможное отстранение ПКР: «Иначе как извращением назвать нельзя»
Свищев: «Никто никогда не сможет навсегда отстранить Паралимпийский комитет России»
Россиян хотят окончательно исключить из паралимпийского движения. Новые нападки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поварницын: «Думаю, что у меня остался один олимпийский цикл. Будет тяжело дальше выступать»

Поварницын рассказал, как был организован уход из сборной России на самоподготовку
Новости
RSS RSS
Все новости