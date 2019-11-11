Поварницын, а также Мишина с Галлямовым получили звания мастеров спорта международного класса

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» целом ряду спортсменов.

Звание получила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, фигуристы стали чемпионами мира среди юниоров-2019, победителями Финала «Гран-при» среди юниоров и бронзовыми призерами чемпионата мира-2018.

Также звания «Мастер спорта международного класса» удостоился биатлонист Александр Поварницын — чемпион мира среди юниоров, победитель этапов Кубка IBU, бронзовый призер этапа Кубка мира в Кэнморе в сезоне-2018/19 в эстафете.

Также в числе получивших звание самбисты: Антон Суровцев, Максим Юдин, Самвел Казарян, Бислан Надюков, Вера Лоткова.