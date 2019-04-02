"Постарался уйти от Семакова на одном из подъемов". Латыпов - о серебре в эстафете на чемпионате России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что старался тактически переиграть Владимира Семакова в мужской эстафете на чемпионате России в Тюмени. 25-летний спортсмен занял второе место в составе команды Башкортостана - он бежал последний этап.

- Сегодня гонка была очень интересная, - приводит слова Латыпова "Тюменская Арена". - Борьба за награды шла до последних метров дистанции. И в нашей команде, завоевавшей серебряные медали, все довольны. Нам удалось удачно закрыть сезон.

Борьба с Семаковым? Определенная тактика присутствовала. Знал, что Владимир – сильный финишер, поэтому попытался на одном из подъемов уйти. Таким образом удалось создать небольшое преимущество, и этого хватило для финиша.

В минувшем сезоне Латыпов занял 72-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 26 очков.

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