Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе, информирует пресс-служба СБР. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Екатерины Юрловой-Перхт.

Как отмечается, она заболела. На этапе Кубка мира в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований.