Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
18:41
Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе, информирует пресс-служба СБР. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Екатерины Юрловой-Перхт.
Как отмечается, она заболела. На этапе Кубка мира в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований.
Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Юрловой-Перхт. Катя заболела, и в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований.— Биатлон России (@russianbiathlon) January 6, 2020
? Артем Истомин pic.twitter.com/81yJUK2JTi
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