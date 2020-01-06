Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

18:41
Теги:

Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе, информирует пресс-служба СБР. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Екатерины Юрловой-Перхт.

Как отмечается, она заболела. На этапе Кубка мира в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир