Поршнева — вторая на этапе Кубка IBU
Россиянка Анастасия Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в Словакии. Она допустила два промаха и уступила лидеру 18 секунд.
Первой стала шведка Элизабет Хегберг. Тройку призеров замкнула немка Франциска Хильдебранд.
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 28.35,5 (1 шт.круг)
2. Анастасия Поршнева (Россия) — отставание 18,0 (2)
3. Франциска Хильдебранд (Германия) — 25,7 (1)
4. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 30,7 (3)
5. Виктория Сливко (Россия) — 35,1 (1)
6. Надежда Белкина (Украина) — 51,7 (1)...
12. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.47,3 (5)
13. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.50,8 (1)...
18. Анна Никулина (Россия) — 2.36,5 (4)...
21. Наталья Гербулова (Россия) — 2.49,1 (4)