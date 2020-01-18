Россиянка Анастасия Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в Словакии. Она допустила два промаха и уступила лидеру 18 секунд.

Первой стала шведка Элизабет Хегберг. Тройку призеров замкнула немка Франциска Хильдебранд.

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 28.35,5 (1 шт.круг)

2. Анастасия Поршнева (Россия) — отставание 18,0 (2)

3. Франциска Хильдебранд (Германия) — 25,7 (1)

4. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 30,7 (3)

5. Виктория Сливко (Россия) — 35,1 (1)

6. Надежда Белкина (Украина) — 51,7 (1)...

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.47,3 (5)

13. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.50,8 (1)...

18. Анна Никулина (Россия) — 2.36,5 (4)...

21. Наталья Гербулова (Россия) — 2.49,1 (4)