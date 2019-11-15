Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Биатлонист Никита Поршнев победил во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Вторым стал Дмитрий Малышко. Третье место занял Эдуард Латыпов.

Напомним, что в первом спринте победил Малышко. Вторым стал Кирилл Стрельцов, третьим — Василий Томшин.

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Евгений Гараничев попали в сборную без без отбора.

Тюмень

Отборочные старты

Второй спринт

Мужчины

1. Никита Поршнев — 27.12,4 (1)

2. Дмитрий Малышко — отставание 2,6 (1)

3. Эдуард Латыпов — 14,7 (2)

4. Матвей Елисеев — 25,9 (1)

5. Александр Поварницын — 27,2 (1)

6. Кирилл Стрельцов — 32,0 (0)

7. Евгений Гараничев — 58,9 (0)

8. Евгений Сидоров — 1.00,0 (1)

9. Андрей Вьюхин — 1.03,7 (1)

10. Ильназ Мухамедзянов — 1.14,1 (3)

11. Василий Томшин — 1.22,9 (3)

12. Карим Халили — 1.27,4 (2)

13. Игорь Малиновский — 1.37,5 (2)

14. Вячеслав Малеев —1.38,5 (1)

15. Антон Бабиков — 2.21,9 (3)

16. Вадим Филимонов — 2.22,9 (4)

17. Дмитрий Иванов — 2.23,7 (2)