Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
Биатлонист Никита Поршнев победил во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени. Вторым стал Дмитрий Малышко. Третье место занял Эдуард Латыпов.
Напомним, что в первом спринте победил Малышко. Вторым стал Кирилл Стрельцов, третьим — Василий Томшин.
По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Евгений Гараничев попали в сборную без без отбора.
Тюмень
Отборочные старты
Второй спринт
Мужчины
1. Никита Поршнев — 27.12,4 (1)
2. Дмитрий Малышко — отставание 2,6 (1)
3. Эдуард Латыпов — 14,7 (2)
4. Матвей Елисеев — 25,9 (1)
5. Александр Поварницын — 27,2 (1)
6. Кирилл Стрельцов — 32,0 (0)
7. Евгений Гараничев — 58,9 (0)
8. Евгений Сидоров — 1.00,0 (1)
9. Андрей Вьюхин — 1.03,7 (1)
10. Ильназ Мухамедзянов — 1.14,1 (3)
11. Василий Томшин — 1.22,9 (3)
12. Карим Халили — 1.27,4 (2)
13. Игорь Малиновский — 1.37,5 (2)
14. Вячеслав Малеев —1.38,5 (1)
15. Антон Бабиков — 2.21,9 (3)
16. Вадим Филимонов — 2.22,9 (4)
17. Дмитрий Иванов — 2.23,7 (2)