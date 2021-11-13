Поршнев выиграл масс-старт на контрольной тренировке сборной России

Никита Поршнев одержал победу в масс-старте на 13 километров на контрольной тренировке мужской сборной России в Ханты-Мансийске.

Поршнев преодолел дистанцию за 36 минут и 43,9 секунды, спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Вторым стал Александр Поварницын (отставание — +8,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Даниил Серохвостов (+48,4, 3 промаха).

На контрольных соревнованиях в Ханты-Мансийске отбирается шестой представитель сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что в первых этапах примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Два первых этапа Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 27 ноября по 5 декабря.