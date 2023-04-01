Поршнев — о третьем месте в масс-старте на ЧР: «Эмоции только положительные»

Бронзовый призер масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске Никита Поршнев оценил результаты гонки.

«Эмоции только положительные. Завоевать медаль — это очень классно. Я очень рад за биатлониста нашей команды Алексея Вагина, который отравился перед чемпионатом России, но он молодец, собрался и четвертое место занял. Атмосфера сегодня чувствовалась, очень приятно было. Болельщики здорово болели, подбадривали. Лидеры начали очень быстро, я сразу понял, что будет очень тяжело и начал сильно отставать. По сути у меня всегда так, что бегаю с запасом, потом могу где-то добавлять. На четвертом и пятом круге чувствовал преимущество. Все соперники были очень опасные, важно было хорошо стрелять. Кто хорошо стрельнул бы, тот мог бы бороться за первую тройку», — цитирует Поршнева Metaratings.ru.

Гонку выиграл Эдуард Латыпов, вторым к финишу пришел белорус Антон Смольский.