Поршнев доволен своим выступлением и поддержкой болельщиков на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Никита Поршнев доволен поддержкой болельщиков на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Ранее он победил в спринте на 10 км на турнире. Спортсмен показал время 26 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

— Конечно, перед своими болельщиками нужно было выступать максимально хорошо, что сегодня и получилось у меня. Очень доволен. Хочу сказать, что помимо болельщиков поддерживала меня моя семья. Все было круто.

— Насколько сложно в этом сезоне разрываться между семьей и спортом?

— Достаточно тяжело. Конечно. Особенно при таких длительных перерывах, когда дома не бываем. Насте говорю по телефону, как дочь выросла. А она даже не понимает, потому что каждый день с ней. Не пробовали ли поставить дочку на лыжи? Не пробовали, еще ползает.

— В свое время, будучи юниором, когда вы пробивались в сборную, у вас были лучшие результаты. Насколько трасса подходит?

— Я всегда знал и чувствовал, что мне здесь хорошо. Длинные подъемы, потом сразу после них идет спуск. Достаточно неплохо получается тут выступать.