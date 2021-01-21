Польский биатлонист заразился коронавирусом накануне второго этапа Кубка IBU
15:14
Пресс-служба IBU выпустила релиз, в котором рассказала о результатах тестирования спортсменов и представителей национальных сборных накануне второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере.
Среди всех результатов положительным оказался только один, у польского спортсмена, который уже отправился на карантин. Имя биатлониста не называется.
Второй этап Кубка IBU проходит с 20 по 24 января.
The IBU has also conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU Cup at Arber, Germany.— IBU (@biathlonworld) January 21, 2021
One athlete of the Polish team tested positive. The local health authorities responsible for the Arber region decided that the person is quarantined. [2/2] pic.twitter.com/t9r4YD3DXN
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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