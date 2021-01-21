Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Польский биатлонист заразился коронавирусом накануне второго этапа Кубка IBU

15:14
Теги:

Пресс-служба IBU выпустила релиз, в котором рассказала о результатах тестирования спортсменов и представителей национальных сборных накануне второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере.

Среди всех результатов положительным оказался только один, у польского спортсмена, который уже отправился на карантин. Имя биатлониста не называется.

Второй этап Кубка IBU проходит с 20 по 24 января.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир