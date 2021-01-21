Польский биатлонист заразился коронавирусом накануне второго этапа Кубка IBU

Пресс-служба IBU выпустила релиз, в котором рассказала о результатах тестирования спортсменов и представителей национальных сборных накануне второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере.

Среди всех результатов положительным оказался только один, у польского спортсмена, который уже отправился на карантин. Имя биатлониста не называется.

Второй этап Кубка IBU проходит с 20 по 24 января.