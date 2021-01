Польский биатлонист заразился коронавирусом накануне второго этапа Кубка IBU

Пресс-служба IBU выпустила релиз, в котором рассказала о результатах тестирования спортсменов и представителей национальных сборных накануне второго этапа Кубка IBU в немецком Арбере.

Среди всех результатов положительным оказался только один, у польского спортсмена, который уже отправился на карантин. Имя биатлониста не называется.

Второй этап Кубка IBU проходит с 20 по 24 января.

The IBU has also conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU Cup at Arber, Germany.



One athlete of the Polish team tested positive. The local health authorities responsible for the Arber region decided that the person is quarantined. [2/2] pic.twitter.com/t9r4YD3DXN