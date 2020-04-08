«Полностью пропали обоняние и вкус». Халиуллина рассказала, как заразилась коронавирусом

Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о том, как столкнулась с коронавирусом.

— В связи с последними событиями, думаю, многие ждут от меня информацию, — написала Халиуллина. — Пришло время рассказать про мой случай с короновирусом. Как всем известно мы были на соревнованиях в Австрии, когда все это только начиналось. Я летела домой через Москву и мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус.

Дома спустя несколько дней у меня вечерами начала подниматься температура до 37-37.1 градусов, была слабость и головная боль, позже появился насморк. В целом почти ничем не отличалось от обычной простуды . В моем случае была только одна странность, на пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус.

Я сообщала о своем самочувствии в поликлинику, но врачи приходили на минуту и убегали как от чумы, тем временем заведующая пыталась всеми силами отправить меня в больничку, чтобы ответственность была уже не на них, как видите у нее получилось .

Пока я ждала результаты, самочувствие мое улучшилось, температура спала, но тут вечером поступает звонок. Отправили они меня в больницу, не дожидаясь результатов анализов. Более того у врача, который за мной наблюдает, также не оказалось их. На мои звонки мне хамовато отвечали , на мои вопросы о результатах, можно сказать посылали, на вопросы на каком основании нас сюда положили получала невнятные ответы.

Первый анализ оказался «сомнительным», больше никаких объяснений .

Второй, который взяли уже в больнице, был положительным. И так без симптомов меня изолировали на две недели, хотя многих оставляют на дому, кто болеет в легкой форме.

Лечение давно прекратили, оставили противовирусное и хлоргексидин. Но просто так уже отсюда не отпускают, вот взяли два анализа и как будет известно, что они отрицательные, меня отпустят.