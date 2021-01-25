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Польховский заявил, что успехи российских биатлонистов не случайность

09:38
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Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на Кубке мира это не случайность. По его словам, команда действительно набирает обороты.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, женская сборная России победила в эстафете, а мужская команда стала третьей в эстафете.

— Прежде всего сказалась та большая работа, которая была проделана в подготовительный период как мужской, так и женской командами, — цитирует Польховского RT. — К началу сезона мы не сумели подойти во всеоружии из-за нехватки интенсивной развивающей работы — нам, тренерам, это было понятно. Как и то, что придётся компенсировать эту нехватку, добирать скоростные качества прежде всего за счёт стартов. Лично я объясняю несколько запоздалый набор формы всеми спортсменами именно этим. Сейчас же работа начала наконец приносить результат.

— То есть это не просто случайное стечение обстоятельств, своего рода магия Антхольца?

— Случайными могли бы считаться какие-то единичные успехи. Мы же видим, что идет достаточно мощный подъем у всей команды. Как у мужской, так и у женской. В принципе, подобный набор формы практиковался ещё в советские времена, просто сейчас реалии таковы, что нужно быть намного расторопнее и показывать определённый уровень результатов уже на первых стартах.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/825424-polhovskii-loginov-akimova-antholc

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