Польховский заявил, что тренеров в биатлоне будут награждать

Исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона и бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о премиальных для тренеров.

«Мы в этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров. Каждый спортсмен пишет своего тренера, который также будет награжден. Обстановка нормальная и рабочая. Кто с кем работал в сборной команде или в территориальных командах, с тем и будет работать на наших соревнованиях, в том числе и на пристрелке. Тренеры сегодня, к сожалению, остаются в стороне, поэтому мы приняли решение их поддержать. Мы считаем это очень важным и хотим обратить внимание на их работу», — приводит слова Польховского «РБ Спорт».

16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок МЛКБ. В соревнованиях будут участвовать 15 команд. Программа включает масс-старты и смешанную эстафету.