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Польховский заявил, что следующий Кубок МЛКБ проведут летом

Камила Абдурахманова
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Исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона и бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о планах по развитию лиги.

«Во-первых, хотелось бы, чтобы у нас была возможность провести три-четыре старта за сезон. Сейчас календарь настолько плотный, что места в нем не оказалось, хотя мы вели на этот счет переписку с СБР все лето, предлагали свои сроки проведения мероприятий, но нам был дан ответ, что нет возможности вставить наше мероприятие в календарь. Мы готовы проводить три-четыре этапа в год. Возможно, в летний период проведем такое мероприятие. Это интересно ребятам и не только. В этом году ввели эстафету. Решили, что сначала будут стартовать ребята, а потом девочки. Мне кажется, это будет более интересно и смотрибельно», — сказал Польховский «РБ Спорт».

Первый Кубок МЛКБ состоялся в ноябре прошлого года. Тогда программа включала масс-старт и гонку преследования. В этом году турнир пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске. В нем примут участие 15 команд. Зрителей ждут масс-старты и смешанная эстафета. Победителей каждой из гонок ждет приз в размере миллиона рублей.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Польховский
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