Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский вернулся в Москву после карантина в Германии, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«Потребовалось вернуться в Москву, чтобы продлить визу», — сказал Польховский.

Напомним, Польховский 5 января сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло во время пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. По словам тренера, болезнь протекает бессимптомно.