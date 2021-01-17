Польховский вернулся в Москву после карантина
13:45
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский вернулся в Москву после карантина в Германии, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР).
«Потребовалось вернуться в Москву, чтобы продлить визу», — сказал Польховский.
Напомним, Польховский 5 января сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло во время пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. По словам тренера, болезнь протекает бессимптомно.
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