Польховский: «Сборная России становится конкурентоспособной»

Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что национальная команда сейчас конкурентоспособна. Однако, по его словам, ей еще нужно прибавлять в скорости.

«Команда сейчас набирает форму, так получилось. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, — цитирует РИА Новости Польховского. — Мы видим на примере других команд, например, Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной. Да, по ногам еще есть вопросы, но время есть».

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля.