Польховский рассказал о состоянии Логинова после травмы

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о состоянии Александра Логинова после травмы локтя.

«Логинов вместе с Цветковым уже полноценно работает. Посмотрел внимательно за их тренировкой, пообщался с нашими чемпионами мира. Логинов работает в полном объеме, локоть его почти не беспокоит, но работу силовой направленности он пока делает аккуратно», — цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России.

«Какие у Логинова планы дальше? Встать на снег он должен в Тюмени, но все зависит от погодных условий. По прогнозу в ближайшее время и в Тюмени, и в Ханты-Мансийске ожидается теплая погода. Если не получится сразу из Сочи полететь в Сибирь, Саша на несколько дней отправится в Кавголово, чтобы постоять на лыжах в тоннеле».