Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, когда будет объявлен состав сборной России на этапы Кубка мира.

«Определен ли уже состав сборной на первые этапы Кубка мира? Есть результаты, есть конкретные цифры, есть информация для размышления. Примерное понимание есть, картина с кругом претендентов в целом ясна. Но окончательный состав всей команды — и мужской, и женской вместе — мы назовем не раньше 18 ноября», — цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.

«Мы должны убедиться, что в Финляндию отправятся здоровые спортсмены. Дай бог, чтобы до этой даты никто не заболел. Регулярно проводим тесты. Весь мир в такой же ситуации, не только мы. Загадывать нет никакого смысла», — заявил Польховский.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.