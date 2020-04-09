Польховский рассчитывает решить вопрос о тренерах сборной России уже 10 апреля

Вице-президент СБР Валерий Польховский надеется, что правление организации примет решение по тренерам сборной России уже в пятницу 10 апреля.

— Признаю, что часть информации, просочившейся в СМИ, действительно имела место, — цитируют «РИА «Новости» Польховского. — Но до того, как правление СБР утвердит состав тренеров сборных, не считаю себя в праве что-либо комментировать. Завтра утром правление начнет обсуждать этот вопрос, и я надеюсь, что в течение дня мы вопрос этот решим. Во всяком случае, никто из членов правления не намерен затягивать это решение.

Повторю, обсуждать какие-либо фамилии, будь то Хованцев, Королькевич или кто-то еще, я сейчас не буду. Дождемся решения правления. Еще хочу сказать, что человек, давший эту утечку, совершил ошибку. Это неправильно.

Авторы открытого письма приглашены на заседание правления СБР после карантина