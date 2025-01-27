Польховский: «Меня удивило решение братьев Бе завершить карьеру»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о решении норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бе завершить карьеру за год до Олимпийских игр.

«Это их выбор, и никто лучше них его не понимает. Конечно, очень жаль, потому что они были лидерами мирового биатлона, били рекорды, Йоханнес мог даже обойти великого Уле-Эйнара Бьорндалена. Время покажет, что была за причина, может, ребята действительно подустали.

Для всего биатлонного сообщества это стало полной неожиданностью, но в истории были уже примеры, когда спортсмены заканчивали на пике своих высоких спортивных результатов. Пройдет время, мы обо всем узнаем. Меня тоже это решение удивило, но посмотрим, может, они еще передумают», — приводит слова Польховского ТАСС.

36-летний Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. 31-летний Йоханнес является пятикратным победителем Олимпийских игр, 20-кратным чемпионом мира, также он пять раз становился обладателем Кубка мира в общем зачете.