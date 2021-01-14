Польховский будет находиться на карантине до пятницы

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что будет находиться на карантине как минимум до пятницы.

Тест на коронавирус, сданный Польховским 5 января при заезде на пятый этап Кубка мира в немецкий Оберхоф, оказался положительным. Специалист сообщил, что болезнь протекает бессимптомно.

«Карантин пока еще идет. Он закончится 15 января, 16 января сдам очередной тест», — цитирует «РИА Новости» Польховского.