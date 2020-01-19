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«Подготовка была хорошей». Логинов не согласен с критикой Белозерова

17:38

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В сегодняшней гонке преследования он занял десятое место. Старший тренер сборной России Сергей Белозеров выразил мнение, что Логинов недостаточно хорошо подготовился к сезону, пропустив октябрьский сбор в Рамзау.

— Самочувствие было хорошее, еще в эстафете появилась легкость, — приводит «Спортбокс» слова Логинова. — Надеюсь, что это не разовое, а правильная тенденция. Жаль, что подготовка была скомканной, а сезон неровный. Слова Белозерова о моей подготовке? Не хочу это комментировать, она была хорошей. Всю программу в Поклюке планирую бежать, мне не нужно отдыхать. Я почувствовал рабочую легкость, при которой можно держать скорость на последних кругах дистанции

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1141866_Aleksandr_Loginov_Slova_Belozerova_o_mojej_podgotovke_Ne_khochu_eto_kommentirovat

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