«Поддерживать такое самоуправство не собираюсь». Вице-президент правления СБР отказался участвовать в заседании

Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов сообщил, что не присутствует на заседании правления в пятницу, так как не собирается поддерживать самоуправство коллег.

— Я не участвую в заседании, так как там повестка дня — проведение отчетно-выборной конференции, — цитирует Тарасова РИА «Новости». — Я считаю, что выборная конференция должна инициироваться региональными федерациями, а не большинством членов правления. Если бы регионы выдвигали такое предложение, я, конечно, участвовал бы. Поддерживать такое самоуправство я не собираюсь.

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. В нем утверждалось, что глава СБР Владимир Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Позже в этот же день заявление с сайта исчезло.

Драчева не просто хотят выгнать. Правление СБР настаивает на этом