Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Биатлон

Подчуфарова: «Бронхит + гайморит = ядерное комбо. Гонки для меня закончены»

00:01
Теги:

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что состояние здоровья не позволит ей выступать в соревнованиях в этом году.

«Бронхит + гайморит = ядерное комбо и декабрь дома, — написала Подчуфарова в Instagram. — Гонки в этом календарном году для меня закончились, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены.

Мое стремительное температурное турне по России сегодня закончилось обследованием в Москве и любимым домашним диваном.

Спасибо всем, кто пишет и переживает, как бы дальше все ни сложилось, елка точно будет наряжена, а пилюли выпиты. Поживем — увидим".

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Жуткая травма игрока сборной: его унесли со льда в крови и на носилках!
Россиянам без суда спишут 2 млрд рублей долгов
4
1