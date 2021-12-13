Подчуфарова: «Бронхит + гайморит = ядерное комбо. Гонки для меня закончены»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что состояние здоровья не позволит ей выступать в соревнованиях в этом году.

«Бронхит + гайморит = ядерное комбо и декабрь дома, — написала Подчуфарова в Instagram. — Гонки в этом календарном году для меня закончились, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены.

Мое стремительное температурное турне по России сегодня закончилось обследованием в Москве и любимым домашним диваном.

Спасибо всем, кто пишет и переживает, как бы дальше все ни сложилось, елка точно будет наряжена, а пилюли выпиты. Поживем — увидим".