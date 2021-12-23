Подчуфарова: «Все цели и устремления последних двух лет могут идти спать»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о состоянии своего здоровья.

Ранее она сообщила, что бронхит и гайморит не позволят ей выступать в соревнованиях в этом году.

«Так уж вышло, что полноценной вкатки в этом году у меня не было, я провела шесть тренировок в тоннеле и заболела, а затем поехала в Тюмень за шесть дней до старта, — написала Подчуфарова в Instagram. — Настрой был адекватный. Я понимала, что есть недоработки, но при этом есть еще три недели до «Ижевки», через которые я смогу проработаться. Стартанули. На спринте я откровенно ожидаемо словила кол, а на пасьюте пришла домой с температурой. После пролежала две недели, в которые температура играла со мной в прятки. «Я тут — я ушла».

В эти перерывы, когда она уходила, я пыталась тренироваться. И это, видимо, стало самой главной ошибкой. Три недели ушли коту под хвост, я просто лежала в кровати и ждала эволюционных чудес от своего организма, которые не происходили. Сейчас я дома с вылеченным бронхитом и оставшимися последствиями гайморита. Это все — шляпа в абсолюте. Все цели и устремления последних двух лет могут идти спать.

Сейчас на носу «Ижевка», которая была моей основной целью, а я начинаю все сначала. Ближайший месяц мне предстоит провести в режиме базовых тренировок, и я понятия не имею, чем все это закончится. Вариантов очень много, все будет зависеть исключительно от того, что скажет мне организм в ближайший месяц".