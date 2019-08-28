Подчуфарова призналась, что могла выступать за другую страну

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова — о вариантах продолжения карьеры в других странах.

— Правда ли, что вы могли сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну?

— Были и такие варианты. Но не сложилось. Поэтому нет смысла называть эти страны. Я была и остаюсь российской спортсменкой, отстаивающей цвета Мордовии, — цитирует Подчуфарову «Столица С».

27-летняя Ольга Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.