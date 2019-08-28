Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Подчуфарова подтвердила, что возобновляет карьеру

10:21
Теги:

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова продолжит спортивную карьеру. Об этом сообщила сама спортсменка.

— Теперь можно сказать, что я вернулась, — цитирует Подчуфарову «Столица С». — Я привезла в Саранск все необходимые документы и оформила соглашение с республикой. Я — полноценная мордовская биатлонистка. Сама таких заявлений не делала. Только вам сейчас сообщила, а больше никому не говорила. Конечно, спонтанно столь важные решения не принимаются. В мае начала тренироваться, а окончательно определилась после июльских сборов. Самочувствие на тренировках было нормальное, поэтому решила попробовать вернуться. Спасибо, что представители федерации биатлона Мордовии поддержали меня.

27-летняя Ольга Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.

Дополнительная информация

https://stolica-s.su/sport/biathlon/213834

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир