Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении. 27-летняя спортсменка летом объявила о возвращении в спорт после годичного перерыва.

— Дорогие мои, пора поговорить о насущном... Посыл мой прост. Я не игнорирую массу ваших вопросов, понимаю их, но пока не готова открыто рассуждать на тему моего перехода и его причин, хотя уверена, что за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах.

На мое молчание есть ряд оснований. Как говорится — не беги впереди паровоза. Будет еще подходящий момент.

Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться, прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности, не жду одобрения (хотя искренне благодарю всех, кто поддерживает меня, я это действительно ценю), но по возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.

В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.

Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.

Я ценю свое прошлое. Уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее. Оно светлое. Будьте добрее, — написала Подчуфарова в своем Instagram.

Подчуфарова является чемпионкой мира среди юниоров-2013, бронзовым призером чемпионата мира-2017, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

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