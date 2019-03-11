Подчуфарова - о бронзовой награде: "Эмоций нет, просто прикольно"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о своих эмоциях после перераспределение медалей гонки преследования, которая состоялась на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15.

Россиянка Екатерина Глазырина, нарушившая антидопинговые правила, вернула серебряную награду, которая перешла француженке Анаис Бескон. Бронза досталась Подчуфаровой, которая тогда стала четвертой.

– Я просто физически не смогла приехать в Эстерсунд из-за своего графика, – цитирует ТАСС Подчуфарову. – В СБР сказали, что награду мне передадут в России.



Что касается награды, то она не вызывает у меня каких-то невероятных эмоций. Если бы эта медаль досталась мне в день гонки, то это было бы одно, а сейчас это просто приятный бонус. Спасибо.



Я её проиграла на финишной прямой, когда боролась с Бескон. Для меня бы эта награда была первой в личной карьере, так что тогда она была бы важнее. Сейчас эмоций особенно и нет. Просто прикольно.