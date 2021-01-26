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Подчуфарова не смогла получить гражданство Словении

18:51
Ольга Подчуфарова. Фото СБР
Ольга Подчуфарова. Фото СБР
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Тренер сборной Словении по биатлону Владимир Королькевич сообщил, что россиянка Ольга Подчуфарова не будет выступать за словенскую команду, поскольку не смогла получить гражданство.

Ольга Подчуфарова.Подчуфарова — о непопадании в сборную Словении: ««Я поставила на кон все и с крахом провалилась»

— Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира, — цитирует news.ru Королькевича. — На запрос о гражданстве пришел отрицательный ответ.
Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти.

Подчуфарова выступала за сборную России на Кубке мира с 2013 по 2017 год. На ее счету одна победа и три третьих места в гонках. Свое непопадание в сборную Словении она прокомментировала словами: «Я поставила на кон абсолютно все и провалилась».

Дополнительная информация:

https://news.ru/others/biatlonistke-podchufarovoj-otkazali-v-slovenskom-grazhdanstve/

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