Подчуфарова может не успеть оформить гражданство Словении до ЧМ

Биатлонистка Ольга Подчуфарова рискует пропустить чемпионат мира по биатлону в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Блажа Репинца. В октябре 2019 года СБР одобрил переход россиянки Подчуфаровой в сборную Словении.

Пока я в этом (участии Подчуфаровой в чемпионате мира) не уверен, — сказал Репинц. — Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, и если Международный союз биатлонистов вовремя даст зеленый свет, то такой вариант возможен. Но посмотрим, будем надеяться на лучшее.

ЧМ-2020 пройдет в Италии с 12 по 23 февраля.