Подчуфарова будет выступать за сборную Словении

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении, сообщил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

— Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, — приводит ТАСС слова Облака. — В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную.

27-летняя Ольга Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.