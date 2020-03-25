«Подбрасываю котика, пою песни». Губерниев рассказал, чем занимается на карантине

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как проводит время на карантине. Большинство спортивных соревнований отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.

— Я остался дома на самоизоляции, поэтому я почти не контактирую ни с кем, — приводит слова Губерникева RT. — Естественно, только с домашними, которые вместе со мной. Занимаюсь спортом, хожу со специальными палками по лесу. Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру.