Почетный вице-президент СБР: «На ситуацию со стороны влияют много злопыхателей»

Почетный вице-президент Союза биатлонистов России Александр Привалов высказал свою точку зрения относительно конфликта СБР с ведущими спортсменами сборной России. Стороны не могу договориться по условиям контрактов.

«Надо к этому вопросу подходить разумно, сейчас же вокруг этой темы создали ажиотаж, — приводит слова Привалова ТАСС. — На ситуацию со стороны влияют много злопыхателей, которые хотят, чтобы не было единой команды. Когда у нас команда была едина, проблем не было. А сейчас много людей, которые занимаются злопыхательством, и это вредно влияет на состояние команды.

Коллектив должен быть единым, основанным на взаимопонимании. Это избавит от всех проблем».