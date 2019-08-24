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Почетный вице-президент СБР: «На ситуацию со стороны влияют много злопыхателей»

15:53
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Почетный вице-президент Союза биатлонистов России Александр Привалов высказал свою точку зрения относительно конфликта СБР с ведущими спортсменами сборной России. Стороны не могу договориться по условиям контрактов.

«Надо к этому вопросу подходить разумно, сейчас же вокруг этой темы создали ажиотаж, — приводит слова Привалова ТАСС. — На ситуацию со стороны влияют много злопыхателей, которые хотят, чтобы не было единой команды. Когда у нас команда была едина, проблем не было. А сейчас много людей, которые занимаются злопыхательством, и это вредно влияет на состояние команды.

Коллектив должен быть единым, основанным на взаимопонимании. Это избавит от всех проблем».

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6795170

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